Inter, il "leone" Sanchez tenta Inzaghi: dopo la Juve Alexis punta l'Atalanta

Lazio, Juve e ora Atalanta: due su tre archiviate come meglio non si poteva, ora arriva la terza. La più difficile, se non altro perché giunge dopo i 120 minuti di Supercoppa. Certo, la botta di adrenalina regalata dal gol di Sanchez ha alleggerito il carico di stanchezza, tolto tante tossine dai muscoli e consegnato a piene mani un prezioso carico di euforia ed entusiasmo, ma la tappa del Gewiss Stadium resta pur sempre una di quelle a cinque stelle di difficoltà. Il post Juve è filato via liscio, comunque. Niente scorie. Anzi. Al momento Inzaghi ha tutti a disposizione, scongiurato anche il pericolo giallo che gravava ad esempio su Lautaro: ma l'argentino potrebbe comunque rifiatare, il ballottaggio con Sanchez si deciderà solo domani. Alexis è in forma, mentalmente al top, difficile in questo momento rinunciare ai suoi colpi. Il resto, più o meno, è confermato, in difesa per lo meno. A centrocampo, invece, qualcosa sulle fasce potrebbe cambiare, a destra soprattutto con Darmian che potrebbe prendersi una maglia da titolare. In mezzo invece Calahnoglu, Barella e Brozovic non si toccano. Alle 13.15 la conferenza della vigilia di Simone Inzaghi.