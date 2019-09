"Io credo che ci sia la possibilità di arrivare ad una soluzione condivisa, che non ci sia un vincitore e uno sconfitto. A noi interessa tutelare la dignità di un lavoratore". Cosiì Giuseppe Di Carlo, legale di Mauro Icardi, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1. "La nostra richiesta è il reintegro nel gruppo, perché il giocatore ha un ottimo rapporto con tutti i compagni. Vediamo in questi giorni di trovare un compromesso", ha aggiunto. "Non c'è alcuna preclusione a trovare una soluzione condivisa che possa soddisfare le esigenze di entrambi, spetterà poi al suo entourage trovare le condizioni migliori dove proseguire la propria carriera", ha dichiarato l'avvocato Di Carlo.