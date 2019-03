INTER, I CONVOCATI DELL'EINTRACHT: OUT REBIC

13/03/2019

Sono 19 i convocati dal tecnico dell'Eintracht Froncoforte Adolf Hutter per la partita di giovedì a San Siro contro l’Inter, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ante Rebic, assente anche nel match di andata, non ha recuperato dall’infortunio e dunque non prenderà parte alla trasferta. Ecco la lista completa. Portieri: Ronnow, Trapp, Zimmermann. Difensori: N'Dicka, Falette, Hinterregger, Willems, Russ, Da Costa, Tawatha. Centrocampisti: De Guzman, Kostic, Gacinovic, Rode, Hasebe, Stendera. Attaccanti: Jovic, Haller, Paciencia