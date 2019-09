"La gara di martedì è servita per la vittoria di oggi". Così Samir Handanovic a InterTV. "Non mi offendo se domani vedo senza voto sui giornali: sono stati bravi i miei compagni. Abbiamo fatto un'ottima partita, la vittoria è stata meritata. Io punto di riferimento per i compagni? Io devo essere un esempio, sono qui da tanti anni. Devo prendermi la responsabilità di far capire cos'è l'Inter ai nuovi".