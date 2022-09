Inter, Guarino e Pandini in coro: "Il calcio femminile sta crescendo"

NIKE E MILANO CUP 2022

Evento Nike per le giovani calciatrici: in campo con le nuove Air Zoom Mercurial

Milano Cup 2022: Nike investe nel calcio femminile



























Il calcio femminile continua a crescere in Italia e Nike supporta il movimento. L'obiettivo di tutti è quello di colmare il gap con i Paesi che hanno iniziato a investire anni fa: "Siamo indietro, certo, ma stiamo recuperando in fretta. Un percorso iniziato circa sette anni fa con il coinvolgimento dei club che sta iniziando a dare i suoi frutti. Il passaggio al professionismo e un ulteriore segnale che stiamo arrivando", dice in esclusiva l'allenatrice dell'Inter Rita Guarino, ospite d'onore alla partita inaugurale della Milano Cup 2022, il torneo organizzato per le migliori otto squadre femminili giovanili, tra i 16 e i 20 anni.

A farle eco Marta Pandini, centrocampista dell'Inter, al suo fianco: "Il pubblico aumenta alle partite perché sta aumentando la qualità del calcio. Ora nel nostro calcio c'è tanta tattica". Merito anche della Guarino, prima donna a laurearsi con il massimo dei voti al Master Uefa Pro: "Non guardo tante partite maschili, guardo diverse partite di calcio internazionale femminile che è il mio settore. Mi ispiro più al nostro calcio, che non è quello maschile, ma quello femminile".

Il torneo è stata anche l'occasione per far provare alla giovani calciatrici la nuovissima scarpa Nike Air Zoom Mercurial, più leggera e più ammortizzata: "È bellissima, ogni volta che Nike presenta una scarpa nuova riesce sempre a stupirmi. Sono comodissime e precise. Indosso le loro scarpe da quando giocavo in B. Ho sempre sentito il supporto di Nike nel calcio femminile".

Air Zoom Mercurial è la scarpa iconica del brand statunitense che in passato è stata indossata da Ronaldo e Mbappé. Si tratta di una scarpa pensata per accelerare il ritmo con l’introduzione del nuovo airbag Zoom da 3/4 di lunghezza, creato appositamente per le esigenze di calciatori e calciatrici. La Nike Air Zoom è inoltre dotata della nuovissima tecnologia Air, progettata unicamente per offrire una sensazione di leggerezza e aderenza al suolo.