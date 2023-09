Inter, gli esami escludono lesioni per Calhanoglu. Nuovo stop invece per Sensi

© afp

Nessuna lesione muscolare per Calhanoglu: come riporta fcinter1908, gli esami a cui il centrocampista turco dell'Inter si è sottoposto quest'oggi hanno confermato che si tratta solo di un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra. Un problema accusato ieri, al termine della rifinitura, che non gli ha permesso di prendere parte al match contro la Real Sociedad ma che non dovrebbe, a questo punto, pregiudicarne l'utilizzo da parte di Simone Inzaghi nel ciclo di ferro che l'Inter dovrà affrontare sino alla prossima pausa per le Nazionali. Da valutare, chiaramente, il suo utilizzo contro l'Empoli, alla ripresa del campionato. Probabilmente, lo stesso Inzaghi sceglierà la linea della cautela. Per precauzione, perché Calhanoglu è un perno fondamentale della sua squadra e perché i sostituti all'altezza non mancano nella rosa a sua disposizione. Ciò che più conta, però, è che gli esami medici hanno dato l'esito sperato.