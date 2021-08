Inter, Eriksen a Milano: nei prossimi giorni i test per valutare il suo ritorno in campo

FUTURO NERAZZURRO

Il danese ha incontrato l'ad nerazzurro Marotta prima di riabbracciare i compagni di squadra

Come previsto Christian Eriksen è tornato in Italia. Il centrocampista dell'Inter è infatti atterrato questa mattina a Milano e ha subito incontrato l'ad nerazzurro Beppe Marotta. Dopo un saluto ai compagni di squadra e al nuovo tecnico Simone Inzaghi, nei prossimi giorni il danese si sottoporrà a tutti i controlli medici necessari per fare chiarezza sul suo stato di salute e sul suo possibile ritorno all'attività agonistica dopo il malore accusato agli Europei il 12 giugno durante il match della Danimarca contro la Finlandia.

Sarà a tal proposito fondamentale capire se Eriksen potrà togliere il defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato nell'operazione a cui si è sottoposto il 17 giugno, condizione necessaria per ottenere il via libera per il ritorno in campo in Italia.