INTER-DORTMUND, 4MILA TEDESCHI A SAN SIRO

Il 'muro giallo' dei tifosi del Borussia Dortmund a San Siro: sono quattro mila i sostenitori della squadra tedesca che sono arrivati a Milano per assistere a Inter-Borussia Dortmund. Il terzo anello blu riservato ai tifosi ospiti e' colorato di giallo e nero con un imponente striscione con lo stemma del club ad occupare la parte di settore chiusa all'accesso a causa dei problemi di vibrazione del Meazza. Un colpo d'occhio importante per una partita decisiva per il cammino in Champions League dell'Inter ferma ad un punto, mentre la squadra allenata da Favre ha raccolto finora quattro punti, come il Barcellona.