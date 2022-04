Inter, dopo il Milan ancora Mou: l'uomo del Triplete sulla strada del... Tripletino

INTER

La storia si ripete, a competizioni invertite: come a febbraio c'è la Roma a misurare le ambizioni dell'Inter nel post derby

Non tutti gli "ex" sono uguali, alcuni lasciano ricordi diversi, indelebili. Positivi, si intende. Di Mourinho a San Siro contro l'Inter e di tutte le possibili conseguenti suggestioni si è già detto e scritto una paio di mesi fa, Coppa Italia. E anche allora, era l'8 febbraio, sulla strada dei nerazzurri all'indomani di un derby c'era la Roma. Competizioni invertite, però: Inzaghi arrivava allora dalla botta in campionato contro il Milan e trovò con Dzeko e Sanchez i gol per superare i quarti di Coppa contro i giallorossi e guadagnarsi la doppia sfida coi cugini chiusa questa settimana con un perentorio 3-0. La storia dunque si ripete, o quasi, con in gioco lo scudetto questa volta. E nel weekend incrociato sull'asse Roma-Milano, l'Inter anticipa di un giorno il Milan atteso in casa della Lazio domenica sera: un anticipo che, risultato alla mano, peserà non poco, sommandosi magari alle eventuali scorie post-derby. Insomma, un fine settimana che potrebbe indirizzare da una parte o dall'altra la corsa tricolore. italyphotopress

LA CONFERENZA DI iNZAGHI

Buongiorno mister, che partita si aspetta contro la Roma di Mourinho?

"Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, una squadra che è in grande forma, allenata da uno dei più grandi allenatori di sempre: una partita da affrontare con grande attenzione ma anche consapevolezza".

In questo momento è possibile far riposare un giocatore come Correa?

"Joaquin ha fatto un'ottima partita contro il Milan, così come l'hanno fatta i suoi compagni. Abbiamo ancora l'allenamento di oggi e una sgambata domani. Ad oggi sono tutti disponibili a eccezione di Vidal che ha avuto una distorsione nel derby. Poi deciderò la formazione". Questa partita che passaggio rappresenta nella volata verso lo scudetto? Che certezze ti porti dopo il Milan?

"Il derby ci ha dato convinzione, faremo un'altra finale ed è stata molto importante. Non avevamo mai perso la convinzione come squadra, in campionato avevamo raccolto meno di quel che dovevamo ma adesso siamo lì e dobbiamo fare un finale nel migliore dei modi".