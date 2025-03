Sono cinque i giocatori dell'Inter che oggi non si sono allenati in gruppo in vista della prossima sfida contro l’Atalanta. Quattro assenze sono certe e sono quelle di Dimarco, Darmian, Zalewski e Zielinski che torneranno a disposizione di Inzaghi dopo la sosta. In dubbio c’è invece Stefan De Vrij, alle prese con una infiammazione al ginocchio: tra domani e dopodomani si capirà se potrà andare o meno in panchina a Bergamo.