Inter, Darmian: "Il pareggio non deve minare le nostre certezze"

"Il pari di oggi non deve minare le nostre certezze. Dispiace perché non abbiamo vinto, ma c'è ancora tanto da migliorare. Siamo dentro in tutto e cercheremo di concludere la stagione nel migliore dei modi". Così Matteo Darmian dopo il 2-2 dell'Inter a Parma dopo essere stata avanti di due gol. "Abbiamo cercato di trovare il terzo gol dopo il loro pareggio e non ci siamo riusciti, ora dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali - ha detto a InterTV - Da oggi pensiamo al Bayern, poi ci ributteremo nelle ultime 7 di Serie A".