"Non è bello perdere queste partite specie ai rigori, ci tenevamo a vincere. Abbiamo giocato bene il primo tempo poi i ritmi si sono abbassati e la Juve ha avuto qualche occasione in più". Il terzino dell'Inter D'Ambrosio commenta così la sconfitta contro la Juve in una gara di ICC. "Speriamo i nostri tifosi siano stati felici".