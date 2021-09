Inter, Correa e anche Vidal in gruppo nella rifinitura pre-Champions

VERSO SHAKHTAR-INTER

Dumfries verso una maglia da titolare nella sfida con gli ucraini

La sfida con lo Shakhtar, ormai una sorta di classico europeo per l'Inter, è già una sorta di crocevia verso l'obiettivo ottavi di Champions. Nonostante il ko beffa contro il Real, alla luce della sconfitta degli ucraini contro lo Sheriff domani sera i nerazzurri potrebbero permettersi teoricamente anche un pareggio, nell'idea che a meno di altre clamorose sorprese (dando il Madrid come favorito nel girone) si giocheranno il secondo posto proprio con gli uomini di De Zerbi. Va da sè che i pensieri di Inzaghi siano però diversi: a Karkhiv l'obiettivo è la vittoria, sono i tre punti che semplificherebbero non poco il cammino. Gli impegni del weekend consegnano a De Zerbi una squadra più riposata, Inzaghi ritrova tuttavia Correa e, in attesa delle convocazioni, probabilmente anche Vidal. Entrambi hanno infatti lavorato in gruppo nell'allenamento di rifinitura: unico assente, ma questo si sapeva, Sensi.

Detto che per Vidal occorre comunque aspettare la lista dei convocati (la partenza per l'Ucraina è prevista oggi pomeriggio alle 15), il recupero di Correa permette a Inzaghi di avere più scelta in panchina, a partita in corso. Difficile infatti che l'argentino torni per essere subito schierato dal primo minuto: per Dzeko e Lautaro si profila dunque un'altra partita in coppia, chiamati a confermare quanto di buono sinora fatto vedere in campionato, nove gol in due, cinque per il bosniaco e quattro per il Toro. Con Dumfries che corre verso una maglia da titolare, il resto della formazione non dovrebbe essere toccato. Certa la conferma in blocco dei tre centrali, le uniche altre variazioni sul tema potrebbero riguardare al limite il lancio dal primo minuto di Dimarco e Vicino al posto di Perisic e Calhanoglu. Più probabile tuttavia che siano opzioni più che valide in corso di gara.