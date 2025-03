Inter, Cordoba e la critica di Mou: "Ci siamo detti tante cose in faccia, ma poi..."

Ivan Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Radio Serie A ricordando Atalanta-Inter del 2009 e la critica pubblica di Mourinho: "Quell’episodio è stato molto forte perché erano le prime partite, lui aveva sempre detto: “Non mi sentirete mai parlare male di un mio giocatore”. E quello al giocatore rimane in testa e quasi idolatra la persona pensando “Questo è il nostro protettore”. E invece in quella partita, lui è uscito e ha parlato di me. Adesso rido e sicuramente lo farà anche lui quando lo saprà, ma in quell’episodio lui disse “Non è possibile che un giocatore come Cordoba così esperto si faccia fare un gol così e se volete una spiegazione, per quello abbiamo perso.” Però lui è furbissimo perché diceva “abbiamo perso il primo tempo ma il secondo lo abbiamo vinto noi perché abbiamo fatto un gol”. Il giorno dopo c'è stata una riunione. Ci siamo detti tante cose in faccia ma da lì è iniziato un percorso di fiducia e conoscenza tra di noi. La realtà era che all’inizio non ci conoscevamo bene. Vedevamo in Mourinho una figura quasi perfetta e abbiamo cominciato a capire che non era così, ma che c’erano anche queste situazioni e dalla sua anche lui ha cominciato a capire che noi non eravamo tutto quello che lui pensava. E’ stato l’inizio di una ricostruzione per andare a vincere".