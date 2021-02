Inter, Conte tra il Genoa e l'incognita Covid: negativi i tamponi del gruppo squadra

VERSO INTER-GENOA

Ottime notizie dopo lo spavento per le positività di Marotta, Antonello, Ausilio e un membro dello staff tecnico

Squadra fatta e... isolata. La formazione anti-Genoa infatti già c'è, con il solo Darmian a sostituire lo squalificato Hakimi rispetto all'undici che ha trionfato nel derby: l'attesa per l'esito dei test effettuati dopo le positività di Marotta, Antonello e Ausilio ha lasciato spazio a un sospiro di sollievo, tutti negativi infatti i tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori. Resta comunque rigida l'osservanza da parte di tutto il gruppo Inter delle misure anti-Covid: la squadra torna ad allenarsi nel pomeriggio e nuovi tamponi verranno ripetuti ancora nell'immediata vigilia del match di domenica. L'esito degli esami effettuati ieri ha però sicuramente rasserenato tutto l'ambiente.

Detto questo, il programma di lavoro di Conte (e lo spirito con cui sta guidando la squadra in testa alla classifica) non è minimamente mutato, massima intensità e massima attenzione ai dettagli, nella consapevolezza di affrontare un Genoa che con Ballardini in panchina ha tenuto una velocità media da posizionamento europeo, con 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta (arrivata il 6 gennaio contro il Sassuolo, nello stesso giorno dell'ultima sconfitta dell'Inter, proprio a Genova ma contro la Sampdoria).

Squadra comunque isolata, si diceva. Sì, isolata anche dalle questioni societarie, dai problemi di Suning, dalle vendite di quote azionarie decise dagli Zhang in Cina e soprattutto dalle trattative che riguardano più direttamente il futuro dell'Inter, con BcPartners in primis e altri fondi interessati sullo sfondo. Isolata perché Antonio Conte ha saputo creare una bolla sportiva impenetrabile, facendo del campo l'unico credo e l'unica preoccupazione.