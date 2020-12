Inter, Conte: "Campionato equilibrato, pensiamo solo a noi stessi. Sul mercato valutazioni comuni"

QUI INTER

L'Inter saluta il 2020 con la settima vittoria consecutiva in campionato, successo raggiunto su un campo difficile come quello dell'Hellas Verona. Una prova convincente dei nerazzurri, soprattutto nel secondo tempo. Una prova che ha soddisfatto Antonio Conte: “La notizia migliore è l'aver visto una squadra quadrata, tosta e determinata. Non era facile vincere qui - ha commentato il tecnico interista - complimenti a Juric per quello che sta facendo. Mi porto dietro la prestazione della squadra, siamo stati bravi a ricominciare anche dopo il gol dell’1-1. Senza Champions più sereni? No, rimane una ferita che brucia ancora e dovrà ancora bruciare a me, ai giocatori e al club". Laconico il commento di Conte sulla corsa in vetta con il Milan: "Dobbiamo fare del nostro meglio, è un campionato molto più equilibrato, sarà molto difficile quest’anno, ci sarà grande equilibrio fino alla fine”.

Adesso sarà il momento, come annunciato dallo stesso Conte, di discutere con la società le linee guida del prossimo mercato: “Io non devo chiedere nulla, devo fare delle valutazioni come quest’estate. Il club, in base alle possibilità, stabilisce se si può fare o no. Le valutazioni tra me e i dirigenti concordano, ma bisogna far fronte a delle situazioni. Bisogna cedere qualche giocatore? Questo non lo so, ci rivedremo, come succede in tutte le squadre. Faremo le valutazioni, in estate non si è potuto fare e non si è fatto, vedremo ora. Orgoglioso di questi ragazzi”.

“Dovremo lottare per provare a vincere, a prescindere di cosa manca. Dovremo lottare fino alla fine, vince una sola, al di là di quello che manca. Importante essere nelle posizioni alte, è la settima vittoria consecutiva e ci deve dare convinzione e morale. Non ci sono partite scontate. Bisogna essere sempre sul pezzo. Oggi abbiamo dimostrato voglia di vincere la partita, grande cattiveria e dimostrazione”.

Chiusura dedicata infine a Lukaku e Lautaro, forse tra i più bisognosi di questa piccola pausa natalizia per recuperare le forze: "Romelu è come tutti gli altri. E lo ha anche detto: si sente un giocatore della rosa. Giusto non addossargli responsabilità eccessive, ma come il resto del gruppo. Siamo contenti di lui, è importante così come Lautaro. Gli attaccanti, quando non segnano per un po' di tempo, vanno un po' in ansia. Invece anche oggi ha fatto una grande partita e sono felice abbia fatto gol. Ora giusto un po' di riposo, quest'anno non ci sono state vacanze. Giusto staccare la spina per ripartire ancora più pronti”.