Inter, Conte all'arbitro Mariani: "Fate i protagonisti, ecco cosa fate..."

Le proteste per un fallo non fischiato, il confronto con l'arbitro Maurizio Mariani, l'ammonizione per Antonio Conte. Il 'siparietto', complice lo stadio vuoto è stato captato dai microfoni a bordocampo, ed è andato in scena al 12' del primo tempo di Inter-Atalanta, quando il direttore di gara si è avvicinato al tecnico nerazzurro che stava protestando. "Siamo solo al decimo minuto, io capisco il suo momento, ma lei capisca il mio", le parole di Mariani, "non è fallo". Conte perè continua a protestare e l'arbitro decide di ammonirlo: "Va bene? Allora forse non va bene: giallo!", dice l'arbitro. L'ultima parola è del tecnico nerazzurro: "Fate i protagonisti - dice il tecnico tornando verso la panchina - con tutto il bene che vi voglio..."