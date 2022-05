Inter: "Complimenti Milan, bellissima sfida: ci vediamo l'anno prossimo"

Il 3-0 rifilato dall'Inter alla Sampdoria non è bastato per riscrivere un verdetto annunciato: il Milan, grazie al successo contro il Sassuolo al Mapei Stadium, vince infatti il suo 19esimo scudetto, pareggiando il conto coi cugini nel palmares tricolore. E al fischio finale, cavallerescamente, sono subito arrivati i complimenti via social del club nerazzurro nei confronti dei rossoneri: "Complimenti Milan. Quest’anno è stata una bellissima sfida. Ci vediamo l'anno prossimo".

© Getty Images