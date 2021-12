Inter, che occasione: chance per tornare in vetta, e poi c'è Milan-Napoli...

"SCUDETTO" DI NATALE

Spalletti ospita l'Empoli e vuole agganciare il Milan, Gasperini va a Verona e per rimanere in scia per lo scudetto dopo l'eliminazione dalla Champions

Dopo il mezzo passo falso del Milan, la 17.ma giornata di Serie A concede una grande chance all'Inter per tornare in vetta alla classifica e preparare il terreno per l'allungo di Natale. A tre gare dalla fine del girone d'andata, per gli uomini di Inzaghi il calendario dice Cagliari in casa, Salernitana all'Arechi e Torino a San Siro. Tre sfide abbordabili sulla carta, che col big match Milan-Napoli al prossimo turno potrebbero scavare un solco profondo tra i nerazzurri e le inseguitrici in vista del traguardo volante di "Campione d'inverno". Getty Images

Ma andiamo con ordine e proviamo a fare il punto della situazione. Con un filotto di nove punti nel mirino, Simone Inzaghi si avvicina alla gara col Cagliari con la consapevolezza di avere una grande occasione per superare il Milan e dare una spallata importante alla classifica. Un'occasione da non sprecare assolutamente. Un po' per lanciare un messaggio forte e chiaro per lo scudetto, un po' per spazzare via definitivamente l'ombra di Conte. Con Antonio in panchina, del resto, l'Inter la scorsa stagione aveva chiuso l'andata a 41 punti e senza aver centrato gli ottavi di Champions. Risultati che i nerazzurri contano di migliorare nelle prossime sfide cruciali per tornare a dominare la Serie A e allontanare definitivamente i dubbi e sul nuovo corso targato Inzaghi.

Nel giro di tre gare, del resto, l'Inter ha la grande chance di allungare in vetta e approfittare dello scontro diretto al prossimo turno tra Milan e Napoli, sfida che sicuramente toglierà punti a una delle due (o a entrambe) e che potrebbe innescare la fuga nerazzurra. Tutto, ovviamente, a patto che non si commettano passi falsi da qui alla sosta natalizia. Discorso che, col Milan un po' col fiato corto, in un certo senso si può fare anche per il Napoli. Classifica alla mano, contro l'Empoli la squadra di Spalletti avrà la possibilità di agganciare subito i rossoneri a quota 39 punti per poi tentare il sorpasso nello scontro diretto a San Siro con Pioli per restare in scia all'Inter. Un uno-due da maneggiare con le pinze vista l'infermeria piena a Castel Volturno e i punti pesanti in palio.

Quanto invece all'Atalanta, quarta in classifica a quota 34, la 17.ma giornata presenta qualche insidia. Il Bentegodi può essere infatti una trappola per chiunque. Soprattutto dopo l'amara eliminazione dalla Champions che potrebbe aver lasciato qualche scoria nelle gambe e nella testa dei nerazzurri. Numeri alla mano, per la Dea le ultime tre gare dell'andata dicono Verona, Roma e Genoa. Tre match alla portata e da cui Gasperini spera possa iniziare la scalata verso il grande sogno. Tutto a patto che le tre davanti si inceppino a turno e si tolgano qualche punto per consentire l'avvicinamento della Dea.