Inter, Brozovic negativo al tampone: disponibile per la Champions

IL RECUPERO

L'ultimo tampone cui si è sottoposto Marcelo Brozovic è risultato negativo: il centrocampista croato torna quindi in gruppo, con la possibilità di prendere parte alla trasferta dell'Inter in Germania per la sfida decisiva di Champions contro il Borussia M'Gladbach. Un recupero importante per Antonio Conte dopo che nella giornata di ieri, nell'immediata vigilia del match poi vinto contro il Sassuolo, aveva dovuto nuovamente rinunciare a Brozovic risultato "debolmente positivo" con il test effettuato nella giornata di venerdì. Stamani, invece, l'esito dell'ultimo tampone di controllo e il via libera.

Un recupero importante tenuto conto che contro il Borussia a centrocampo mancherà sicuramente Vidal, espulso contro il Real Madrid. Al netto di una condizione atletica da verificare, il ritorno di Brozovic potrebbe così riportare Barella nel ruolo di mezzala (anche se la prestazione da centrale di centrocampo contro il Sassuolo ha evidenziato come quella di Conte sia stata una soluzione azzeccata) con il croato davanti alla difesa e Gagliardini terzo di centrocampo. L'altra soluzione potrebbe essere rappresentata dall'utilizzo dal primo minuto di Sensi, anche se la lunga assenza del centrocampista azzurro può suggerire ancora cautela. Davanti, invece, tornerà Lukaku con uno tra Lautaro e Sanchez destinato alla panchina: per quanto decidamente in forma, dovrebbe essere il cileno a riposare, per lo meno inizialmente. Sugli esterni l'ottimo Darmian insidia ancora Hakimi (ogni volta che ha giocato l'ex giocatore del Parma, l''Inter ha mostrato maggior compattezza e solidità), mentre a sinistra Perisic è in vantaggio su Young. In difesa, invece, confermati Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.