Inter, Berti compie 53 anni: "Conte uomo giusto al momento giusto"

Compleanno in clausura per Nicola Berti, che festeggia 53 anni. "Meglio rimanere in casa ragazzi", ricorda l'ex centrocampista, 10 anni all'Inter e idolo dei tifosi nerazzurri, cui ha regalato lo scudetto del 1988-89 targato Trap. E l'amore di Nicolino per l'Inter è rimasto immutato. E' cresciuta la fiducia, grazie all'arrivo in panchina di Antonio Conte: "E' l'uomo giusto al momento giusto, abbiamo giocato insieme anche in Nazionale - ricorda Berti a Sportmediaset - Siamo forti e lui è la persona perfetta". Sull'eventuale ripresa del calcio giocato: "Questo campionato non finirà mai, così come le Coppe. La cosa importante è la salute, se ne riparlerà l'anno prossimo, credo".