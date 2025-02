Problemi per l'Inter. Simone Inzaghi, oltre a Dumfries squalificato, contro la Fiorentina potrebbe dover rinunciare anche a Federico Dimarco. L'esterno nerazzurro infatti è alle prese con un attacco influenzale che lo costringe a non allenarsi con la squadra. In caso di assenza, possibile titolarità per Zalewski.