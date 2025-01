Inter: Acerbi in gruppo, Frattesi a parte ma con l'Empoli ci sarà, out Correa

Acerbi si è allenato regolarmente in gruppo, Frattesi ha svolto un lavoro personalizzato sul campo a buona intensità: il primo è a disposizione per Inter-Empoli di domenica sera - fuori luogo dunque gli allarmismi dopo che ieri aveva svolto uno specifico allenamento individuale - il secondo stringerà i denti e partirà dalla panchina. Resta fuori causa Correa che dopo i 90 minuti di Verona a fine novembre e i 20 di inizio dicembre contro il Parma è nuovamente sparito e ora, ennesimo problema muscolare permettendo, potrebbe rivedersi tra i convocati settimana prossima a Lecce. Marginale era e marginale resta, insomma, per scelta o per causa di forza maggiore. Calhanoglu e Bisseck proseguono invece sulla via del recupero: per entrambi ci vogliono ancora una decina di giorni almeno. Detto questo, per la formazione di domenica sera restano aperte diverse ipotesi. Davanti Lautaro e Thuram, anche se Taremi potrebbe beneficiare dell'assist fornito dalla successiva trasferta di Champions contro lo Sparta Praga: l'attaccante argentino e il francese vanno infatti "dosati".