INSULTI RAZZISTI, MAXI SQUALIFICA PER CALCIATORE UNDER 15

Un giocatore della squadra under 15 della società calcistica di Fontanelle (Treviso) è stato sospeso dalle gare dal giudice sportivo per 10 giornate a causa di un insulto razzista rivolto ad un avversario. Destinatario della frase ingiuriosa pronunciata nell'ultima gara di campionato Giovanissimi, sabato scorso, è il portiere coetaneo della squadra di Piavon di Oderzo (Treviso), figlio di africani, in un momento di pausa del gioco. L'espressione è stata registrata dall'arbitro, che si trovava a pochi metri, e sottoposta alla giustizia sportiva. La società di appartenenza del giocatore squalificato ha immediatamente porto le scuse per l'accaduto