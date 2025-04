Insulti omofobi ad avversario: 13 turni stop a calciatore inglese

Un calciatore della quarta divisione inglese è stato squalificato per 13 partite e costretto a frequentare un programma educativo dopo aver insultato verbalmente un avversario. Il centrocampista del Tranmere Rovers, Sam Finley, ha ammesso di aver usato un linguaggio che includeva riferimenti all'orientamento sessuale durante uno scambio di insulti con Jamille Matt del Walsall durante una partita dell'11 gennaio in League Two.