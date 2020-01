Insulti a Gasperini, Fiorentina multata di 5mila euro

Il giudice sportivo ha dato ragione a Gian Piero Gasperini dopo le parole poco edificanti che il pubblico di Firenze gli ha riservato durante la sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Viola. La Fiorentina, infatti, è stata multata di 5mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, elevato ripetutamente, da tutti i settori occupati dello stadio, un coro becero e offensivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria". Atalanta, furia Gasperini: "Io figlio di p...? Lo sono loro"

Fiorentina punita anche in campo, con German Pezzella, espulso per simulazione, che è stato squalificato per una giornata.

