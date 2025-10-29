Inler: "Zaniolo è speciale, è arrivato a Udine già pronto"

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato così di Nicolò Zaniolo, acquisto di punta del mercato estivo dei bianconeri da cui ci si aspetta una stagione ad alti livelli: "Sono sempre in contatto con Zaniolo, è un giocatore speciale, sta maturando e diventa sempre più professionale. Penso che l'Udinese possa essere un'occasione importante anche per lui. Ho apprezzato il fatto che sia arrivato qui già pronto. Per ora ha segnato un gol, ma noi speriamo che possa farne tanti altri".