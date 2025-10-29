Logo SportMediaset

Seguici anche su

Calcio

Inler: "Zaniolo è speciale, è arrivato a Udine già pronto"

29 Ott 2025 - 23:28
© Getty Images

© Getty Images

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato così di Nicolò Zaniolo, acquisto di punta del mercato estivo dei bianconeri da cui ci si aspetta una stagione ad alti livelli: "Sono sempre in contatto con Zaniolo, è un giocatore speciale, sta maturando e diventa sempre più professionale. Penso che l'Udinese possa essere un'occasione importante anche per lui. Ho apprezzato il fatto che sia arrivato qui già pronto. Per ora ha segnato un gol, ma noi speriamo che possa farne tanti altri". 

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

Lecce-Napoli 0-1: gli highlights

Sucic: "Ci serviva i 3 punti. Il gol merito del futsal"

Kabasele: "Peccato per la sconfitta, ma cresciamo"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

23:58
Chelsea, Garnacho: "Maresca mi ha convinto spiegandomi il suo stile di gioco"
23:47
Torino, Baroni: "Prestazione da squadra vera"
23:42
Fiorentina, Pradè: "Domenica con il Lecce per noi è vita o morte"
23:37
Vieira: "Sento ancora la fiducia? E' una domanda che non ha senso"
23:31
Nicola: "Felice della gara che abbiamo fatto. Ogni partita si torna in gioco"