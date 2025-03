Iniziativa a favore adozione cani: animali in campo con giocatori

Anche quattro cani scenderanno in campo domani, accompagnati dai giocatori, prima dell'inizio della partita di calcio tra San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano a Tavarnelle Val di Pesa valida per il campionato di calcio di serie D. L'iniziativa è stata promossa dalla società chiantigiana gialloblù assieme al Parco degli animali di Firenze, canile rifugio del capoluogo, per sensibilizzare sulla necessità di supportare sempre più strutture di aiuto per gli animali. Un ingresso insolito su un manto erboso con lo scopo di attirare l'interesse degli spettatori e per permettere ancora una volta di veicolare, attraverso lo sport, messaggi sul tema dell'adozione dei cani. "Questa idea nasce da esperienze già avvenute in altri campionati europei e in Sudamerica - afferma Giacomo Bertelli, responsabile comunicazione del San Donato Tavarnelle -, perché adottare un cane non libera solo un box in un canile ma restituisce una nuova speranza e vita a un quattro zampe". Il Parco degli Animali di Firenze, inaugurato nel 2011, è un canile rifugio ufficiale gestito direttamente dal Comune e ospita attualmente 50 cani sugli oltre 100 che può accogliere.