Inghilterra, Rooney: "Tuchel? Tecnico di alto livello"

Tre vittorie in tre gare sulla panchina dell'Inghilterra non sono bastate a Thomas Tuchel per farsi apprezzare a pieno dagli inglesi. In soccorso del tecnico tedesco arriva però Wayne Rooney, ex stella del Manchester United: "Penso che sia un allenatore di alto livello. Forse è un po' arrabbiato per il modo in cui i suoi hanno giocato, e quelle partite sono semplicemente senza senso". Le parole pronunciate alla BBC fanno riferimento ai match contro Albania, Lettonia e Andorra, nazionali chiuse e difficili da affrontare: "Ci sono 10 uomini dietro la palla e devi sfondare il muro, il che non è facile contro nessuna squadra. Sarà importante vedere l'Inghilterra contro avversari più forti, penso comunque che Tuchel farà davvero bene".