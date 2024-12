Inghilterra: morto a 88 anni George Eastham, campione del mondo 1966

Calcio inglese in lutto, E' morto all'età di 88 anni George Eastham, celebre membro dell'Inghilterra trionfante ai Mondiali del 1966. Anche se Eastham non prese parte alle partite del torneo, fece parte integrante della squadra di Sir Alf Ramsey che rimane l'unica nazionale inglese ad aver vinto la Coppa del Mondo. Nato a Blackpool, Eastham si è ritagliato una brillante carriera con Newcastle , Arsenal e Stoke, ed è anche ricordato per il suo ruolo fondamentale nel contestare i restrittivi "contratti di schiavitù" nel calcio. Il suo storico caso legale del 1963 ha portato a significative riforme nel sistema di trasferimento britannico.