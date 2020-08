Inghilterra, la BBC incorona il Cosenza: "Miglior squadra del post lockdown"

INGHILTERRA

La clamorosa impresa del Cosenza, che battendo la Juve Stabia all'ultima giornata ha conquistato un'insperata permanenza in Serie B, ha fatto molto rumore anche fuori dai confini italici. Il rientro in campo dei calabresi nel post lockdown non è passato inosservato alla BBC, che dopo aver fatto uno studio sulle miglior prestazioni post quarantena in tutti i quattro i grandi campionati europei, esalta la squadra di Occhiuzzi: "Regina del post lockdown, meglio anche del Manchester City!"

“Le statistiche del Manchester City sono certamente impressionanti - si legge nell'analisi del principale network televisivo inglese - in cima alle classifiche per aver raccolto più punti di tutti in Premier League dopo il lockdown, e poi per aver avuto il miglior attacco e la miglior difesa. Tuttavia è il Cosenza che ha prodotto la miglior performance post lockdown”.

Il plauso della BBC al club calabrese continua: "La squadra, che gioca in Serie B, ha ottenuto 25 punti in 28 partite fino alla sospensione del campionato, quando era in ritardo di sei punti per evitare la retrocessione diretta e di otto per lo spareggio retrocessione. Al ritorno in campo, il Cosenza ha fatto 22 punti in 10 partite e ha chiuso al 15 ° posto, un punto sopra la zona playout.”