Infortunio Conceiçao: Tudor pensa alle due punte in vista dell'Inter

L'esterno bianconero ha lasciato il ritiro del Portogallo per un problema muscolare e oggi si sottoporrà ad accertamenti medici. Intanto, Igor Tudor continua a preparare la sfida di sabato contro l'Inter e pensa a delle soluzioni diverse in vista della possibile assenza di Conceiçao: la prima idea potrebbe essere quella di schierare un 3-5-2 con Yildiz e David come riferimenti offensivi, ma non è escluso che l'allenatore bianconero decida di schierare entrambe le punte, Vlahovic e David, con Yildiz alle loro spalle.