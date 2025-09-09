Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Infortunio Conceiçao: Tudor pensa alle due punte in vista dell'Inter

09 Set 2025 - 10:23

L'esterno bianconero ha lasciato il ritiro del Portogallo per un problema muscolare e oggi si sottoporrà ad accertamenti medici. Intanto, Igor Tudor continua a preparare la sfida di sabato contro l'Inter e pensa a delle soluzioni diverse in vista della possibile assenza di Conceiçao: la prima idea potrebbe essere quella di schierare un 3-5-2 con Yildiz e David come riferimenti offensivi, ma non è escluso che l'allenatore bianconero decida di schierare entrambe le punte, Vlahovic e David, con Yildiz alle loro spalle.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:30
DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

01:42
SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

02:27
DICH CAMBIASO post Israele DICH

Cambiaso: "Partita folle, senza senso, difficile da spiegare"

03:01
DICH LOCATELLI post Israele DICH

Locatelli: "Italia, che carattere ma non ci piace essere pazzi"

02:13
DICH POLITANO post Israele DICH

Politano: "Dobbiamo essere più cattivi"

02:16
CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

01:59
SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

01:42
SRV RULLO NAPOLI, LA CARICA DI DE BRUYNE 8/9 SRV

Smorfia Napoli: De Bruyne al top, Rrahmani k.o.

01:46
SRV RULLO MILAN, DA BOLOGNA A BOLOGNA 8/9 SRV

Dal Bologna al Bologna: Milan, voglia di rivincita

01:20
Milan, Leao è pronto

Milan, Leao è pronto

01:30
Cutrone, nuova vita

Cutrone, nuova vita

01:30
Elmas, a volte ritornano

Elmas, a volte ritornano

01:35
Vlahovic sempre in gol

Vlahovic sempre in gol

01:44
Chivu contro Tudor

Chivu contro Tudor

02:03
Zielinski chiama Chivu

Zielinski chiama Chivu

03:30
DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

I più visti di Calcio

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

Milan, Leao è pronto

Milan, Leao è pronto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:23
Infortunio Conceiçao: Tudor pensa alle due punte in vista dell'Inter
23:42
Italia, Cambiaso: "Troppo fragili"
23:23
Qualificazioni Mondiali, gli Azzurri agganciano Israele al secondo posto: la classifica del Girone I
23:12
Italia, Locatelli all'inferno e ritorno: "Vittoria fondamentale"
23:04
Italia, Politano: "Follia, ma abbiamo vinto"