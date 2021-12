Incontro Friedkin-Mou: si lavora sulla Roma del futuro

IL SUMMIT

La proprietà giallorossa ha parlato con l'allenatore portoghese per fare il punto sulla stagione e trovare le strategie per uscire dalla crisi

Piena fiducia a Mourinho, è questo il concetto emerso dalla riunione di ieri tra l'allenatore e la dirigenza. I Friedkin si aspettavano una stagione di transizione, motivo in più per confermare la fiducia allo Special One. Il presidente, però, non è soddisfatto degli ultimi risultati, anche se resta comunque fiducioso sulla possibilità che la Roma possa migliorare nel corso della stagione.

Roma non è stata costruita in un giorno, Friedkin lo sa bene e lo ha dovuto imparare a sue spese dopo la burrascosa gestione Fonseca. Esperienza che ha fatto capire alla società giallorossa di dover puntare su un progetto a lungo termine, sotto la guida di un allenatore esperto. Per questo a Mourinho non è stato chiesto tutto subito, anche se non sono mancati i colpi di mercato, con la Roma che ha fatto registrare il colpo più costoso della serie A: Tammy Abraham. C'erano tutti i presupposti, insomma, per fare una bella stagione sulle ali dell'entusiasmo.

Euforia che è andata però scemando con la sconfitta nel derby, le mancate vittorie contro le big, e i tracolli inspiegabili come quello di Venezia. Senza contare gli 8 gol totali subiti dal Bodø, in quella che rimarrà una debacle incancellabile nella storia della Roma. A peggiorare la valutazione della stagione ci sono i numeri: i giallorossi fanno registrare una delle medie punti più bassa degli ultimi 50 anni della società, 1.56 a partita. Solo la coppia Luis Enrique-Zeman era riuscita a fare peggio. Risultati che hanno ridimensionato la figura dello Special One che comincia ad assomigliare alla caricatura di sé stesso, con i continui alibi che utilizza in conferenza stampa. Motivo in più per cui i Friedkin hanno voluto chiarire fin da subito le loro intenzioni. Insomma, va bene aspettare ma servono segnali di risveglio. Altrimenti la missione romana di Mourinho finirà per sembrare una mesta e malinconica vacanza fuori stagione.