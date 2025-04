Incidenti dopo Matera-Casarano (serie D), emessi 27 Daspo

Ventisette Daspo (il divieto di assistere alle manifestazioni sportive) - delle durata compresa tra uno e cinque anni - sono stati emessi dal questore della città dei Sassi in riferimento ai "violenti scontri" in occasione della gara di calcio Matera-Casarano (serie D, girone H) del 20 ottobre scorso. La partita (finita 2-1 per gli ospiti) si disputò allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno: all'esterno, nel quartiere Piccianello, i tifosi materani, "armati - è scritto in un comunicato diffuso dalla Questura - di pietre, bottiglie e cinture con fibbie", cercarono di raggiungere i supporter salentini, ma furono bloccati dall'intervento della Polizia.