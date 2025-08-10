Logo SportMediaset
NEL PALERMITANO

Incidente stradale per l'ex ad del Catania Lo Monaco: lesioni in diverse parti del corpo

Nel Palermitano l'attuale dirigente dell'Enna avrebbe perso il controllo della sua auto: le condizioni sarebbero serie

10 Ago 2025 - 12:00

L’ex ad del Catania e attuale ds dell'Enna Calcio in Serie D Pietro Lo Monaco è rimasto vittima di un incidente stradale nella zona del palermitano dopo aver perso il controllo della sua auto per cause che sono al vaglio degli inquirenti. Lo riferisce il quotidiano Vivi Enna. Immediato il soccorso e il trasferimento in ospedale: Lo Monaco avrebbe rimediato lesioni in diverse zone del corpo e le sue condizioni sarebbero serie. "Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli", il messaggio di augurio dell'Enna sui suoi profili social.

Visualizza il post su Instagram
 
pietro lo monaco
catania
enna

