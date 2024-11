Incidente per il bus del Real Madrid dopo trasferta Liverpool

Tutta da dimenticare la trasferta inglese del Real Madrid: ieri le merengues sono state sconfitte ad Anfield dal Liverpool, il giorno dopo il pullman della squadra è rimasto coinvolto in un incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze. Continua il momento negativo per il Real che dopo il passo falso contro i Reds vede complicarsi non poco la strada per l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. Ma dopo il passo falso in campo, i campioni d'Europa sono incappati anche in un incidente autostradale. Che non ha però coinvolto la squadra e lo staff tecnico, rientrati già a Madrid con un volo privato, ma il pullman arrivato fino in Inghilterra per trasportare la comitiva Real dall'albergo del ritiro fino allo stadio. Quando il veicolo - il giorno dopo l'incontro - stava facendo rientro in Spagna, dopo pochi chilometri dalla partenza, ha tamponato un camion che lo precedeva. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, che però fin da subito ha attirato la curiosità degli altri automobilisti: sul web sono circolate presto le immagini del bus in panne, fermo nella corsia di emergenza. Nessun ferito, però, a bordo: sia i due autisti che si sarebbero dovuti alternare alla guida, che il travel manager del club madridista sono rimasti illesi.