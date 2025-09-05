Incidente al pullman, rinviata Francia-Lussemburgo U21

La partita tra Francia e Lussemburgo Under 21, in programma oggi a Lorient, è stata rinviata al 3 ottobre a causa dell'incidente al pullman della delegazione del Lussemburgo. Le due federazioni hanno deciso di non giocare il match valido per le qualificazioni agli Europei 2027, scelta confermata anche dall'Uefa. Nell'incidente in cinque della squadra U21 sono stati portati in ospedale "ma sono stati dimessi in buone condizioni". Il bus che trasportava la delegazione lussemburghese dallo Stade du Moustoir, dove si sarebbe dovuta svolgere la partita, al loro hotel a Ploermel è finito in un fosso a causa di un malore dell'autista. L'uomo, "di 53 anni, ha nove anni di servizio e non ha precedenti di incidenti. La sua ultima visita medica era in regola", ha sottolineato l'azienda dei trasporti, aggiungendo che l'autista aveva "superato con esito negativo un test alcol e antidroga".