Inchiesta curve: Inter, Milan e Serie A chiedono il risarcimento danni agli ultrà imputati

Il "calcio" non è solo "sport nazionale", ma anche "una delle prime dieci industrie del Paese" e la Lega Serie A non soltanto "organizza" le "massime competizioni", ma gestisce pure la "commercializzazione" dei diritti tv. L'Inter, poi, ha messo nero su bianco di essere stata "vittima" anche "di continue pressioni di carattere estorsivo". E pure il Milan ha dichiarato di aver subito, tra l'altro, gli "ingressi abusivi allo stadio", trasformato per tutti in un luogo dove c'era "un diffuso clima di timore".