Inaspriti criteri iscrizione Lega Pro, Gravina 'farà selezione naturale'

Per quanto riguarda la Lega Pro, il consiglio federale odierno ha deciso "di dare delega al Presidente federale, tenuto conto delle risultanze di quanto verrà deciso all'interno del tavolo tecnico, per l'adozione già dalla stagione 2026/2027 degli indici e degli indicatori per l'iscrizione al campionato, in anticipo rispetto a quanto previsto dal Piano Strategico del Calcio Italiano approvato nel marzo 2024". Lo si legge nel comunicato della Figc seguito al consiglio federale di oggi.