In casa Juventus Women il San Valentino è Sembrant-Boattin

CALCIO FEMMINILE

Le calciatrici delle Women svelano la propria relazione all'interno dell'iniziativa "Storie di un Grande Amore", lanciata dalla società bianconera

© twitter Fanno coppia nella difesa della Juventus Women, ma anche nella vita. Linda Sembrant, difensore centrale d'esperienza e cardine della retroguardia bianconera, e il terzino sinistro Lisa Boattin lo svelano in un video pubblicato dalla formazione bianconera nel giorno di San Valentino. È un annuncio carico d'amore, quello della svedese e dell'esterno della Nazionale italiana (46 presenze), che arriva nell'ambito della campagna "Storie di un Grande Amore" voluta e portata avanti dalla Vecchia Signora nel giorno di San Valentino.

Tre coppie, per la festa degli innamorati, sono state chiamate a raccontare la propria esperienza nell'ambito della Juventus e della juventinità: oltre a Lisa e Linda, sono intervenuti in video Manuel Locatelli e la fidanzata Thessa Lacovich, il difensore delle Women Cecilia Salvai e il collaboratore dell'Under-17 femminile Marco Borgese. Boattin racconta così la nascita del suo amore con la compagna: "La nostra relazione è iniziata grazie alla Juventus. È grazie al calcio se ci siamo incontrate".

Sembrant risponde ricordando che è proprio grazie alla Vecchia Signora se il loro amore è iniziato e, dopo uno scambio di sguardi, arriva la risposta dell'azzurra: "Mi ha portata da te. Penso che ognuno debba sentirsi libero di essere quello che è. Io voglio sentirmi bene con me stessa ed essere felice". Linda, infine, ricorda: "Nel mio secondo anno alla Juve abbiamo fatto un campionato bellissimo e poi mi sono fatta male al ginocchio. La squadra ha alzato la coppa nel momento in cui io ero in un letto d'ospedale, pronta a essere operata. Lisa mi ha mandato una foto, con la coppa e la mia maglia in mano, ed è stato speciale, perché io ero lì con lei con lo spirito".

CHI È LINDA SEMBRANT

Classe '85, Linda Sembrant è cresciuta col mito di Henrik Larsson, ma svolge il ruolo di difensore centrale. Dopo una lunga carriera in patria e in Nazionale, la svolta per lei arriva nel 2014, quando si trasferisce nelle fila del Montpellier e vive la sua prima (reale) avventura all'estero. Si trova nelle fila della Juventus dal 2019 ed è una delle colonne portanti della formazione bianconera, nonostante un infortunio al ginocchio che l'ha tenuta lontana dai campi per parecchi mesi nel 2020/21. Il suo palmares è di tutto rispetto: tre scudetti, una Coppa Italia e tre Supercoppe con la Juventus, un argento olimpico con la Svezia a Rio 2016 e due bronzi iridati (2011 e 2019). Per lei, 132 presenze e 17 gol in Nazionale.

IL PROFILO DI LISA BOATTIN

Classe '97, Lisa Boattin è una delle titolarissime dell'Italia, con cui somma già 46 presenze (un gol). Deve la sua esplosione alla Nazionale U17, con cui ha conquistato il bronzo negli Europei e nei Mondiali del 2014, da capitana. Dopo quei successi è arrivato il debutto in Nazionale, che ha portato alla svolta nella sua carriera: la nota il Brescia, ma è il Verona a lanciarla definitivamente con un'annata da cinque reti che le vale le attenzioni della Juventus. Boattin si trova in bianconero dal 2017, con 101 presenze e 10 gol, e vanta già sei scudetti: uno con il Brescia (2015/16) e cinque consecutivi in bianconero. A questi si aggiungono quattro Coppe Italia e cinque Supercoppe, oltre al titolo di calciatrice dell'anno AIC del 2022.

DA JANKTO A MAGDALENA ERIKSSON E PERNILLE HARDER

La rivelazione di Boattin e Sembrant fa seguito a una giornata importante per il calcio in generale, col coming out di Jakub Jankto, e porta alla luce una nuova coppia all'interno del calcio femminile. Tra queste, la più famosa ed esposta a livello mediatico fu quella formata da Magdalena Eriksson (Svezia) e Pernille Harder (Danimarca): le due uscirono allo scoperto nei Mondiali 2019, dopo la vittoria svedese che valse la qualificazione ai quarti di finale, con un bacio appassionato al fischio finale. Sono tuttora fidanzate e hanno avuto un grande ruolo nell'attivismo Lgbtq+ e nell'apertura a queste tematiche nel mondo del calcio e nello sport. Chissà se anche Boattin e Sembrant, con il loro annuncio, contribuiranno a portare una maggiore apertura mentale anche nel mondo dello sport italiano.