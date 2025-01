In Bundesliga arbitri spiegheranno a spettatori decisioni Var

In Germania, in occasione di determinate partite di Bundesliga e seconda divisione (2. Bundesliga), gli arbitri spiegheranno le decisioni del Var direttamente agli spettatori allo stadio, tramite degli annunci. Il progetto-pilota, sarà inizialmente sperimentato in nove stadi. La fase di test, sul modello dell'hockey su ghiaccio e del football americano, inizierà il prossimo fine settimana. Il servizio sarà utilizzato, se necessario, nelle partite Bayern Monaco-Holstein Kiel, St. Pauli-Ausburg e Fortuna Düsseldorf-Ulm in programma sabato, e in Eintracht Francoforte-Wolfsburg e Bayer Leverkusen-Hoffenheim di domenica. Anche gli stadi del Borussia Dortmund, Friburgo, Rb Lipsia e Greuther Fürth, faranno parte della fase di test. "Vogliamo rendere il sistema Var migliore e più trasparente", ha dichiarato il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, che fa parte della Commissione della Lega calcio tedesca (Dfl). Un comitato di nove membri della Dfl ha deciso il cosiddetto "annuncio pubblico" negli stadi. Per la comunicazione tra l'arbitro e i suoi assistenti, esiste già un collegamento radio sul campo e con gli assistenti video a Colonia. Per gli annunci dei nuovi stadi, in futuro l'arbitro dovrà solo attivare un collegamento con gli altoparlanti della rispettivo impianto di gioco.