Immobile in lacrime: "Momento difficile, dobbiamo restare uniti"

Le parole

Il capitano degli azzurri è apparso visibilmente commosso e deluso al termine del match pareggiato 1-1 con la Macedonia del Nord

© Getty Images Ciro Immobile, nonostante il gol realizzato contro la Macedonia del Nord, è sembrato molto deluso nel post-partita, e ha dichiarato: "Questo è un momento dove bisogna stare uniti. Ci gira così. Oggi abbiamo preso un tiro e un gol, avevamo fatto anche la nostra partita nel primo tempo nonostante il campo brutto. Siamo scesi in campo bene, peccato. Abbiamo avuto delle occasioni, siamo stati bravi a crearle e metterci in condizione di fare gol. Ci tocca rifarci martedì, perché sarà una partita fondamentale."

Cristante: "Delusi, passato non deve condizionarci"

"Siamo delusi, volevamo vincere tutti. Abbiamo un’altra partita tra tre giorni, dobbiamo solo rimboccarci le maniche. Nel primo tempo abbiamo creato molto, dopo il gol ci siamo fermati e loro hanno pareggiato. Gli episodi fanno parte del calcio. Sono sempre partite difficili, abbiamo dato tutto. È l’inizio del nuovo percorso, abbiamo un’altra partita tra tre giorni e dobbiamo assolutamente vincere, non dobbiamo lasciarci andare alla delusione per le cose passate."

Dimarco: "Reagire immediatamente, dalla prossima partita"

"Nel primo tempo controllato il gioco, nel secondo smesso di giocare. In queste partite basta pochissimo per riaprirle. Abbiamo iniziato a lavorare sui concetti di lavoro sugli esterni da poco, era importante vincere ed è un peccato non esserci riusciti. Mi trovo bene in campo, dipende dalle situazioni di gioco. Quando sei in controllo della partita e prendi gol sull'unico tiro in porta un po' ti scende tutto ma siamo l'Italia e dobbiamo reagire dalla prossima partita."

Tonali: "Con l'Ucraina mettere in campo tutto ciò che abbiamo"

"Non è quello che speravamo, non è il risultato che volevamo portare a casa. È giusto che loro festeggino ed è giusta la nostra delusione. Ora però dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire, bisogna lavorare e buttare dentro tutto in vista dell'Ucraina. Abbiamo avuto occasioni per tutta la partita, l'abbiamo interpretata bene. Loro hanno avuto questa reazione nell'ultimo quarto d'ora e non siamo riusciti a gestire le poche occasioni che abbiamo subito. Abbiamo subito poco ma è bastato per non vincerla."

