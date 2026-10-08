Il Venezia a Bergamo per iniziare a muovere la classifica

08 Ott 2026 - 14:00
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La sosta ha permesso al Venezia di recuperare Bella-Kotchap, che torna così a disposizione di Giovanni Stroppa e si candida a una maglia da titolare nella trasferta di Bergamo, dove i lagunari sperano di iniziare a muovere la classifica, dopo un inizio di campionato da incubo, con cinque sconfitte consecutive, di cui tre in casa. Il tecnico, che è stato riconfermato dalla società dopo alcuni giorni di riflessione seguiti al ko con la Lazio, sembra avere le idee chiare sull'undici da schierare con il classico 3-5-2: con in porta Stankovic, dietro ci saranno anche Juan Jesus e Moreno, mentre Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm e Correia giostreranno a centrocampo. La coppia d'attacco sarà formata da Adams e Yeboah. Andranno valutate nei prossimi giorni - il match è in programma lunedì alle 18:30 - le condizioni di Basic, Dagasso, Haps e Schingtienne, nella speranza di poter arruolare qualcuno per la panchina. Non saranno sicuramente disponibili Busio, Franjic, Sverko e Adorante, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici di lungo corso.

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