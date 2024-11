IL VALENCIA SI VESTIRÀ DI NERO CONTRO IL BETIS PER RISPETTO DELLE VITTIME DELLA DANA

Per ricordare le vittime della tempesta Dana il Valencia ha deciso di vestirsi di nero in occasione della sfida contro il Betis Siviglia. La squadra spagnola sfrutterà la terza maglia che riporteranno anche messaggi di sostegno per le persone colpite e saranno vendute all'asta per raccogliere fondi. Il Valencia ha annunciato anche che donerà l'intero ricavato della partita contro il Betis per contribuire al recupero della provincia di Valencia e aiutare il ripresa dell'attività sportiva ed educativa dei ragazzi e delle ragazze colpiti dalla DANA.