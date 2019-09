Da giorni Nicolas Nkoulou vive da separato in casa. Dopo gli scontri con la società, a causa del suo atteggiamento poco concentrato per le voci di mercato, ora il Torino attende le scuse ufficiali, I giocatori riprenderanno gli allenamenti con la squadra dopo la pausa delle nazionali e per Nkoulou potrebbe essere la giusta occasione per spiegare i motivi del suo passo falso e chiarire definitivamente la questione.