Il tocco magico di Rino, la Coop del Gasp e il poker di Pulisic

MAGO RINO - Dalla stagione 2010-11 la Lazio non si trovava da sola in testa: allora la squadra di Reja alla 10^ giornata comandava la classifica con 22 punti e due di vantaggio sul Milan di Allegri che a fine campionato avrebbe festeggiato lo scudetto. Tra i segreti della Lazio targata Gattuso i cambi. Sono 5 infatti le reti arrivate con giocatori subentrati e in tre occasioni sono state realizzazioni decisive che hanno portato in tutto sei punti alla causa: oltre al 2-1 di Pinamonti ieri al Cagliari, il gol di Gudmundsson nel 2-1 di Udine e quello di Frattesi nell’1-0 di Bologna alla prima di campionato. Altri due gol arrivati dalla panchina non hanno inciso sul risultato finale: Dele Bashiru che firma il 3-0 di Torino contro la Juventus e Pinamonti che fissa sul 3-1 la sfida della sesta giornata all’Olimpico contro il Monza.