Il Tar respinge la sospensiva all'ex n.1 Aia Zappi, via libera al voto arbitri

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare presentata dall'ex presidente dell'Aia Antonio Zappi, che mirava a bloccare il percorso elettorale dell'Associazione Italiana Arbitri. La giustizia amministrativa era chiamata a pronunciarsi in via d'urgenza sull'efficacia delle sanzioni sportive subite dal dirigente, che ne avevano determinato la decadenza dalla carica. Pertanto Le elezioni Aia (l'assemblea è in programma il 10 ottobre) si possono svolgere regolarmente le elezioni Aia si possono svolgere regolarmente. Lo scorso gennaio, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto a Zappi una squalifica di 13 mesi per pressioni indebite sui designatori delle commissioni arbitrali di Serie C e D affinché rassegnassero le dimissioni. La sanzione è stata successivamente confermata sia dalla Corte Federale d'Appello a febbraio, sia in via definitiva dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI il 28 aprile 2026, decretando la sua ufficiale decadenza da presidente Aia.