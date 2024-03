Il Sole 24 Ore: Oaktree concede tempo a Zhang per una trattativa con nuovo investitore

INTER

In caso contrario, senza la garanzia di capitali freschi, il fondo Usa avrebbe deciso di optare per l’escussione del pegno

© ansa Nel weekend riparte il campionato, finalmente vien da dire. La parola torna al campo, tornano in gioco i punti che separano l'Inter dal suo ventesimo scudetto, l'obiettivo primario e mai nascosto del club e del presidente Zhang. Il numero uno nerazzurro - notizia di ieri- ha presieduto in videoconferenza da Nanchino l'ultimo CdA, quello che ha approvato i risultati economici per il primo semestre della stagione 2023/24, con un utile netto consolidato di 22,3 milioni, rispetto alla perdita netta di 63,5 milioni al 31 dicembre 2022, ricavi in aumento del 34,6% a 265,4 milioni di euro spinti dalla crescita delle entrate per le operazioni di mercato, per i diritti tv, per il matchday e per gli sponsor. Ma questa, se vogliamo, è già appunto storia passata. Ora, sul fronte extra-campo, resta sul tavolo la questione relativa al futuro societario dell'Inter. Se, nelle ultime settimane, sembrava più lontana la concessione di un nuovo prestito a Steven Zhang da parte del fondo Oaktree (supposizioni, indiscrezioni, previsioni), scrive invece oggi Il Sole 24 ore che il fondo nordamricano sembrerebbe ora riaprire al presidente nerazzurro.

Spiega così infatti il quotidiano economico milanese: "Il private equity - la firma è di Carlo Festa - sarebbe disponibile a rifinanziare e a concedere margini di manovra a Zhang, a fronte di ulteriori garanzie e alla prospettiva concreta di individuare un nuovo investitore. Il rifinanziamento sarebbe, in questo modo, uno strumento per concedere anche più tempo, affinché le trattative con il nuovo azionista si finalizzino. In caso contrario, senza la garanzia di capitali freschi in arrivo, il fondo Usa avrebbe deciso di optare per l’escussione del pegno sulla controllante lussemburghese dell’Inter, di fronte al debito di Zhang per 385 milioni (compresi gli interessi)".