Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della questione di un nuovo stadio in un post sulla sua pagina Facebook. "La mia posizione su San Siro e su un nuovo stadio a Milano è chiara da sempre. Per me San Siro è la storia del calcio, è un monumento di Milano e quindi da qui bisognerebbe ripartire - ha scritto -. Grazie alle spiegazioni di Milan e Inter, apparse oggi su alcuni quotidiani, è finalmente evidente a tutti che non è l'amministrazione comunale a volere rinunciare a San Siro; sono le società calcistiche che intendono costruire un nuovo stadio, più funzionale alle loro esigenze". "Come Sindaco ho certamente il dovere di ascoltare le loro proposte e, comunque, di far rispettare le regole. E così farà anche tutta la politica milanese che già da oggi incontrerà Milan e Inter per avviare il percorso di conoscenza e approfondimento del progetto da parte del Consiglio comunale - ha concluso riferendosi all'incontro che si terrà oggi in Comune tra i vertici di Milan e Inter e i capigruppo dei partiti in Consiglio comunale - con l'obiettivo di consentire all'aula di esprimersi in merito".