Il ritorno di Max Allegri: il tecnico al "gabbione" della sua Livorno

Max Allegri riassapora il campo, ma questa volta non dalla panchina. Il tecnico toscano, dopo la fine della sua seconda avventura alla Juventus, è tornato nella sua Livorno in attesa di conoscere il futuro con eventuali sviluppi di mercato. Per ora non ci sono panchine libere all'orizzonte, Allegri dunque si gode il tempo libero e torna dove tutto è iniziato: eccolo giocare a calcio nel "gabbione" dei Bagni Lido (video Livornogramm).